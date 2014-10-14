Украинские силовики ликвидировали российского генерала - СМИ

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Сергей Андрейченко координировал деятельность российских спецслужб в Приазовье. Вместе с ним погибли российские диверсанты Владимир Лысяков и Василий Протасов.

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Веб-издание также напоминает, что "Чечен" представлял силовую группу террористов в Мариуполе и был направлен в город Гиркиным.

В июне, накануне освобождения Мариуполя, он успел бежать, инсценировав свою гибель. Как сообщили 0629 источники, ради этого были убиты двое случайных людей. Их сожгли в автомобиле, а после выдали обгоревшие тела за Чечена и его подельника.