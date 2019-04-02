Психоаналитик Сергей Глушко: Люди никогда не противостоят друг другу. На противостояния людей ведут. Кто ведет? – Фамилию могу назвать, но не буду

Влияет ли на уважение к выбору оппонента, на желание гневно отстаивать в социальных сетях «своего кандидата», на выбор, в конце концов, нервозность украинского общества?

Влияет и сильно. В целом, эмоции имеют несколько предназначений. В частности, они помогают нам сделать выбор, могут нас предостерегать от чего-то. Когда функции выбора не притуплены переполнением эмоций, люди начинают рассуждать логически. То есть, рассматривают эмоции, как источник поступления информации о том или ином продукте, кандидате, еще о чем-то, не важно.

А вот переполнение эмоциями лишает человека выверенного выбора. То есть, выбор не происходит, но начинает работать психология масс. Задаются определенные критерии, кто и как формируется в лидера. Также формируются взаимоотношения между членами группы, от члена этой группы к лидеру. Все это работает на эмоциях и иллюзиях, а выбора, подчеркну, не происходит.

А дальше сами рассматривайте, как и для чего нужно было сейчас переполнить людей эмоциями настолько, чтобы эмоции потеряли свои сигнальные функции и функции выбора. Чтобы они становились барьером, который, наоборот, не дает человеку выбрать.

Все, что вы только что рассказали об эмоциях, можно перенести на виртуальные споры в соцсетях?

А я не вижу никакой разницы. Когда кто-то тебя на что-то наталкивает бигбордом, выступлением, каким-то жестом незначительным (это работа политологов, политического тьюторинга) – все, запускается механизм, и человек начинает «творить». Он может говорить, может писать в соцсетях. Также в соцсетях все просто великолепно тиражируется из-за иллюзии безопасности пространства (тебя никто не видит, присутствует иллюзия того, что тебя трудно найти, можешь все высказать).

Можно ли как-то предотвратить разжигание конфликтов в соцсетях? Мы ратуем за политическую культуру наших читателей.

Знаете, культура – массовый продукт. Если люди чего-то хотят, это становится культурным требованием. Не хотят – не становится. Мы сейчас говорим о вашем и моем желании, но это выбор человека, как он себя ведет в соцсетях. Он может проявить себя так или иначе, в связи с этим будет получать то или иное признание.

Хорошо, а как тогда защититься от нападок хейтеров? Вот, написала я, к примеру, что поддерживаю такого-то кандидата, и посыпались оскорбления…

Вопрос примерно тот же. Знаете, у любого феномена есть такое понятие - амбивалентность (расщепление, двойственность отношения к чему-либо, – УНИАН). Человек, который пытается высказать свое мнение, понимает, что его мнение не будет единственным. Но каждый из нас хочет быть всемогущим и считать, что его мнение – единственно правильное. Именно за это ощущение и за эту надежду он «платит». Кто-то его будет поддерживать и носить на руках, но «платить» придется тем, что всегда найдутся оппоненты. Да, человек будет иметь возможность настоять на своем, его самооценка будет расти. Однако, вместе с тем, он также будет получать еще более злые выпады в свой адрес. Все зависит уже от того, что перевесит.

Вернемся к причинам волны взаимных обвинений сторонников двух кандидатов-лидеров – особенно, гневного осуждения выбора оппонентов приверженцам одного из участников грядущего второго тура. Как думаете, проблема в том, что в нашей стране извращено понимание демократии?

Я могу вас заверить, что слово «демократия» очень редко используется населением страны, особенно, в такое напряженное время, как выборы. Однако демократия подразумевает нахождение в одном пространстве ценностей. Если говорить теоретически, то ценность демократии – это культ личности. Только не тот, что когда-то был у нас (при Сталине), а принцип: личность превыше всего. Твои права – это святое, и ограничены только одним – они не должны мешать реализации прав других. Но это работает, если выстроена общая таблица ценностей, тогда полемика идет по поводу иерархии в этой таблице ценностей, а не двух таблиц ценностей.

У нас же сегодня противостояние происходит именно на уровне взглядов людей в разных таблицах ценностей, где мнения не могут быть одинаковыми.

Люди сейчас говорят на разных языках. Не имею ввиду различные языки с точки зрения вавилонского столпа, а подразумеваю именно уровни разных таблиц ценностей. Для кого-то ценность – это удовлетворение потребностей. Другие свои потребности уже удовлетворили, и теперь ценность для них – уже сфера влечений, осмысленных до уровня желаний (на какой фильм пойти, в какую галерею сходить). Конечно, желания не всегда бывают прекрасны. К примеру, желание «вставить» другого, и легальный для этого инструмент –деньги. Чем больше у тебя денег, тем больше ты, оказывается, «вставляешь» другого.

На ваш взгляд, почему не работает сосуществование двух таблиц ценностей (спрашиваю о двух, ведь сейчас мы говорим о двух кандидатах) в конструктивном диалоге без «поливания грязью»?

У нас же не поливают друг друга грязью просто так. А поливают потому что «одеяла на всех не хватает». Плечо или локоть торчат из-под «одеяла», а, чтобы быть укрытым, нужно уметь натянуть его на себя.

Хотя, объективно, нехватка ресурса или «одеяла» - это от лукавого. Ресурса, на самом деле, в Украине хватает. Есть гораздо менее ресурсные страны. Только вот у нас цель ресурса извращают, пытаются пятью «одеялами» укрыться. То есть, ресурс используется не для того, чтобы удовлетворить потребности и желания, а, чтобы подтвердить свое превосходство над другими.

Конечно, есть и другой способ этого добиться. К примеру, сделать какое-то открытие, стать Нобелевским лауреатом или благотворителем. Но мы с вами живем на постсоветском пространстве, где есть свои исторические особенности. Вот и получается, что у одних срабатывает желание натянуть побольше – укрыться не одним «одеялом», а сразу несколькими слоями, а у других – хотя бы прикрыть задницу, чтобы не замерзнуть. Опять-таки, разные таблицы ценностей, где каждый защищает свою.

И что же делать с этой борьбой различных таблиц ценностей?

Возможно, я не смогу сейчас остаться верным своему правилу деполитизации… Тем не менее, что у нас происходит? У нас действует правило – не нужно сносить «Олимп». «Олимп» нужно оставить – ведь иначе, как я сам смогу стать небожителем? Ведь, если я его снесу, то автоматически лишу себя надежды, что я или мои дети, или еще кто-то взойдут на этот «Олимп». Пока эта история с нами, борьба не мнений в одной таблице ценностей, а нескольких таблиц ценностей всегда будет сохраняться.

В других странах, к примеру, давно убрали «Олимп» – не небожителей там меняют, а ищут человека для служения народу, оптимизации. У нас же каждый раз одно и то же: приходит небожитель, который понимает – нужно продолжать сохранять различные таблицы ценностей. Это всегда позволит довольно легко переносить противостояние в противостояние мировоззрений, а не взглядов в рамках одного мировоззрения.

С точки зрения психологического здоровья, нужно ли всерьез воспринимать дискуссии и споры в интернете?

Почему нет? Но вопрос в том, что это никак не связано с психологическим здоровьем.

Объясните? К примеру, я не пишу определенные посты, чтобы потом не расстраиваться и не переживать из-за возможных агрессивных на них реакций. Разве это не из серии «психологической гигиены»?

Недавно я консультировал одно ведомство по запросу, как человек себя ведет под воздействием насилия и пыток. Так вот, если человека пытают, и он называет белое черным – это его желание. Вопрос в другом: под воздействием чего это желание у него сформировано?

То есть, человек всегда стремится к удовольствиям, которые тождественны снижению неудовольствия. Вы, чтобы снизить свое неудовольствие, не делаете такую публикацию. А кто-то, чтобы снизить свое неудовольствие или получить дополнительное удовольствие, наоборот, делает публикацию, четко понимая, что за ней последует. Случайностей не бывает. На бессознательном уровне человек к этому готов, и он этого достигает. Это его право и выбор, это та демократия, о которой вы говорите.

И все-таки, как украинцам не рассориться? Не хочется противостояний…

Люди никогда не противостоят друг другу. На противостояния людей ведут. Кто ведет? – Фамилию могу назвать, но не буду. Но чтобы не было противостояния, нужно делать безэмоциональный выбор. Тогда вести на противостояние некого. Напомню, что эмоциональность в выборе нужна именно для того, чтобы сделать его выверенным. Но важно, чтобы эмоции не затапливали. Если же ты очнулся, а уже стоишь по шею среди эмоций – выбор сделать не можешь. Важно, чтобы эмоций хватало ровно на столько, чтобы сделать выбор. Тогда некого будет вести на противостояние.

До второго тура еще несколько недель. Что бы вы посоветовали нашим читателям в целях самозащиты? Как не погрязнуть в эмоциях и не начать ругать всех несогласных с твоей точкой зрения, на чем свет стоит?

Если вы говорите о социальных сетях, то важно выражать свои мысли, а не описывать свое эмоциональное состояние. Потому что в описании эмоционального состояния нет общего понимания. Вы свое эмоциональное состояние понимаете так, а я – иначе. Особенно, если мы с вами впервые встретились.

…соцсети сегодня далеки от того, чтобы выражать мысли, а не эмоции.

Да, у нас дискуссии извращены до уровня эмоциональной перебранки. Поэтому нам нужно не эмоционально ругаться, а дискутировать без эмоций. Чтобы перейти от эмоциональной перебранки к дискуссии, нужно отсутствие желания повести нас на противостояние у тех, кто может это сделать. Кстати, те, кто могут это сделать, часто ходят к психологу за усовершенствованием своих методов манипуляции другими. И, прочитав это, они могут заняться данным вопросом – повести на противостояние. Хотя, думаю, что этот вопрос уже давно проработан. Поэтому у нас сейчас и есть эмоциональная перебранка, где эмоции не используются как информативный или сигнальный поток, а затапливают.

Поскольку главная идея нашей с вами беседы именно в том, как избежать раскола в обществе, скажите – ведет ли к расколу нынешняя эмоциональная перебранка?

Опять-таки, все зависит от того, найдутся ли те, которые поведут к противостоянию или нет. Риск есть всегда. Но все зависит также от того, как будет преобразована, трансформирована эта перебранка, какие ассоциативные связи будут запущены.

Хотя, на выборах в нашей стране условия, чтобы была не просто перебранка, а высокая вероятность противостояния, создаются всегда.

В целом, если говорить о предотвращении таких вот ситуаций, то не нужно стягивать «одеяло» с других, если ты уже укрыт девятью слоями. Не нужно создавать такие условия.

Напоследок, расскажите нашим читателям, как справляться с агрессией и эмоциями?

Когда человек много мыслит, его негативные аффекты утилизируются. Это самый классный из известных на сегодняшний день вариантов. Мыслят все – академики и работники ЖЭКа. Поэтому нужно больше мыслить и говорить не об эмоциях, а о своих мыслях. Поверьте, тогда это не понравится политическим технологам. Ведь для них это вопрос идеологический – им нужно сделать все, чтобы люди мыслили меньше.

Ирина Шевченко