Парубий за 2018 год задекларировал 550 тысяч гривень и свыше 42 тысяч долларов наличными

Зарплата спикера за год составила 498 тыс. 322 грн.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий за 2018 год задекларировал 550 тыс. грн и более 42 тыс. долларов наличными.

Об этом говорится в его декларации за 2018 год, размещенном на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Спикер отметил, что с 2017 года владеет квартирой во Львове площадью 92,1 кв. м, стоимость которой на дату приобретения и по последней оценке, составляет 739 тыс. 585 грн. Также он указал аренду гостиничного номера площадью 50 кв. м в госпредприятии "Гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады.

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В то же время в декларации отмечается, что жена Парубия с 2011 года имеет квартиру во Львове площадью 21,6 кв. м. Она также с 2006 года владеет земельным участком в с. Урыч (Сколевский район Львовской области) площадью - 1 тыс. 130 кв. м. Также в селе Урыч жена спикера с 2002 года имеет жилой дом площадью 32 кв. м.

В декларации Парубий также отметил автомобиль, которым владеет жена, - Peugeot 508, 2014 года выпуска. Его стоимость на дату приобретения в собственность - 445 тыс. грн.

Кроме того, председатель ВР отметил, что является конечным бенефициарным владельцем Львовской областной общественной организации "Тустань" (ЛОГО "Тустань").

Среди доходов Парубий указал свою заработную плату, полученную по основному месту работы, - 498 тыс. 322 грн (Управление делами Аппарата Верховной Рады) и зарплату жены - 55 тыс. 357 грн (Львовский национальный университет имени Ивана Франко).

Также спикер отметил, что получил страховые выплаты на сумму 84 тыс. 457 грн от частного акционерного общества "Страховая компания "Украинская страховая группа" (ЧАО" СК "УСГ"). Кроме того, Парубий получил доход от отчуждения движимого имущества - 296 тыс. 400 грн.

В графе о наличных средствах спикер отметил, что имеет 550 тыс. грн и 42 тыс. 200 долларов.

В своей декларации глава ВР также указал организации, в которых он является членом. Кроме "Тустань", это Организация украинской молодежи "Спадщина" (ОУМ "Спадщина"), Благотворительная организация "Благотворительный фонд поддержки добровольцев", Общественная организация «Всеукраинская организация «Самооборона Майдана» и Общественное объединение "Украинский дом" (ОО «Украинский дом»).