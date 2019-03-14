Парубий: ключевая цель Путина – взять под контроль всю Украину

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что без Украины маниакальные идеи президента РФ Владимира Путина и его окружения о возрождении геополитического влияния Москвы не имеют никаких оснований.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что цель президента РФ Владимира Путина - взятие под контроль всей Украины, а не только оккупация Крыма и части Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сообщил во время выступления по случаю Дня украинского добровольца сегодня в Киеве.

Парубий считает, что целью президента РФ Владимира Путина была не только оккупация Крыма, Донецка и Луганска.

«Его ключевая цель - взять под контроль все государство Украина. Без Украины Путин и вся московская клика не представляют «российской империи», без Украины их маниакальные идеи о возрождении геополитического влияния «великой российской империи» не имеют никаких оснований, поэтому его цель - Украина», - заявил он.

По словам Парубия, «наша задача, как и 5 лет назад, - защитить Украину на передовой, от дестабилизации, которую могут сеять российские провокаторы здесь в Украине, потому что наша цель - победа, потому что и на Майдан, и в АТО мы шли с одним лозунгом - победа!».