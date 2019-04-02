Комик, который спас от экономического кризиса столицу Исландии, пожелал успеха Зеленскому

Йон Гнарр возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея при этом никакого опыта в политике.

Телевизионный комик и бывший успешный мэр столицы Исландии – Рейкьявика Йон Гнарр заявил, что комики и юмористы вызывают доверие общества, а их участие в политике идет ему на пользу. Он пожелал успеха на виборах шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в интервью Йод.MEDIA, пишет UA1.

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Сам Гнарр возглавил город в 2010 году, во время экономического кризиса, не имея при этом никакого опыта в политике.

"Думаю, что комикам и юмористам круто попробовать себя в политике. Их участие в этих процессах приносит только пользу обществу. Ведь комики, конечно, умные и талантливые, и у многих из них есть способность вызывать к себе доверие людей", – сказал экс-мэр.

Он также рассказал, что политические "старожилы" были раздражены его успехом на выборах.

"Многие так называемые "старые волки" политики были недовольны моей кандидатурой. Некоторые даже чувствовали себя оскорбленными. Реакция в медиа была тоже не самой позитивной – одни называли меня шарлатаном, другие критиковали за отсутствие любого политического опыта, и все постоянно повторяли, что я не справлюсь с такой задачей. Некоторые вообще говорили, что юмористы почему-то умственно отсталые. В городской администрации опытные политики меня называли клоуном. Вот только мне было плевать на их мысли!", – вспоминает Гнарр.

Артист отметил, что слышал о Владимире Зеленском – украинском комике, который пошел в политику, и пожелал ему удачи и дал совет.

"Ожидать лучшего, но готовиться к худшему. И еще! Владимир, если тебя выберут, главное – не переутомляйся. Ведь здоровье – превыше всего", – посоветовал Гнарр Зеленскому.

Йон Гнарр и его "Лучшая партия", которая состояла из панков и рок-музыкантов, победили на выборах в городе, который традиционно голосовал за консерваторов. За четыре года работы его команда смогла реконструировать финансовую систему, улучшить инфраструктуру, реорганизовать школы.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала почти 98% протоколов о результатах голосования на президентских выборах. За шоумена Зеленского проголосовали 30,26% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,92%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,38%.