Турчинов об убийстве Немцова: "Россия потеряла еще одну личность, которая отказалась жить на коленях"
01:47, 28 февраля 2015Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил соболезнования родным и близким по поводу гибели российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.
"Соболезнования родным и близким Бориса Немцова. Я его хорошо знал. Борис был неординарным, смелым и откровенным человеком. Таким он и останется в нашей памяти. Россия потеряла еще одну выдающуюся личность, которая отказалась жить на коленях", - говорится в сообщении.
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