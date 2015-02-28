Турчинов об убийстве Немцова: "Россия потеряла еще одну личность, которая отказалась жить на коленях"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

"Соболезнования родным и близким Бориса Немцова. Я его хорошо знал. Борис был неординарным, смелым и откровенным человеком. Таким он и останется в нашей памяти. Россия потеряла еще одну выдающуюся личность, которая отказалась жить на коленях", - говорится в сообщении.