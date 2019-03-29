Прокурор Кулик заявляет об исчезновении части материалов скандального дела Курченко

Также Константин Кулик располагает информацией о якобы готовящемся его аресте. Пресс-секретарь Луценко ее опровергает.

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявляет об исчезновении части материалов скандального "дела Курченко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулик сказал журналистам на выходе из здания Генпрокуратуры сегодня.

"Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было в соответствии с КПК", - подчеркнул Кулик.

Кроме того, Кулик заявил: "Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и арест мой, поэтому я поеду заниматься своими вопросами".

В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала: "Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома, и соответственно, не может идти речь о его аресте".

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Как сообщал УНИАН, 28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

В тот же день Кулик заявил о том, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

"В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующее заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет, и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде", - говорится в заявлении Кулика, обнародованном Мосейчук.

По данным Кулика, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.

"Для того, чтобы направить дело Курченко в суд, необходимо принять процессуальные решения и в отношении его подельников. Как минимум, в четырёх разных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались: Ложкин, Шверк, Филатов, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. Из них до сегодняшнего дня неохваченными официальными подозрениями оставались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский. Утверждаю, что без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98 фигурирующих в этом масштабном расследовании подписывал лично я. Эти документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту", - говорится в заявлении Кулика.

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По его словам, этих фигурантов не вызывали в Генпрокуратуру, так как они якобы входят в так называемую "касту неприкасаемых". "Почему не вызвали этих фигурантов в ГПУ для вручения подозрения повестками, а пошли путём отправки документов на почту? Ответ очевиден для граждан Украины. Увы, в нашей стране есть "каста неприкасаемых". Также очевидно, что бы произошло в случае попытки официально установить адреса их фактического проживания для вручения подозрений нарочным. Криминальный процессуальный кодекс разрешает при обстоятельствах, когда место проживания лица не известно, направлять процессуальные документы по месту их регистрации. Я воспользовался этим положением КПК", - отмечается в обращении прокурора Кулика.

Замглавы департамента ГПУ подчеркнул, что эпизоды в отношении упомянутых лиц фактически расследованы, и "следствие по ним может быть в нормальном режиме закончено в течение двух месяцев".