Прокурор Кулик распространил заявление о деле Курченко и окружении Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил о том, что экс-глава АП Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский и другие топ-чиновники, которым в четверг, 28 марта, Генпрокуратура объявила подозрения, являются фигурантами дела беглого олигарха Сергея Курченко.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его зачитала в эфире передачи «Право на владу» на канале «1+1» ведущая Наталья Мосейчук.

«В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующие заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде», - говорится в заявлении Кулика, зачитанном Мосейчук.

По данным Кулика, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.

«Для того, чтобы направить дело Курченко в суд, необходимо принять процессуальные решения и в отношении его подельников. Как минимум, в четырёх разных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались: Ложкин, Шверк, Филатов, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. Из них до сегодняшнего дня неохваченными официальными подозрениями оставались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский. Утверждаю, что без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98, фигурирующим в этом масштабном расследовании, подписывал лично я. Эти документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту», - говорится в заявлении.

По его словам, этих фигурантов не вызывали в ГПУ, так как они якобы входят в так называемую «касту неприкасаемых».

«Почему не вызвали этих фигурантов в ГПУ для вручения подозрения повестками, а пошли путём отправки документов на почту? – ответ очевиден для граждан Украины. Увы, в нашей стране есть каста «неприкасаемых». Также очевидно, что бы произошло в случае попытки официально установить адреса их фактического проживания для вручения подозрений нарочным. Криминальный процессуальный кодекс разрешает при обстоятельствах, когда место проживания лица не известно, направлять процессуальные документы по месту их регистрации. Я воспользовался этим положением КПК», - отмечается в обращении прокурора Кулика.

Замглавы департамента ГПУ подчеркнул, что эпизоды в отношении упомянутых лиц фактически расследованы, и «следствие по ним может быть в нормальном режиме закончено в течение двух месяцев».

«Хочу добавить относительно ремарок некоторых работников пресс-службы ГПУ, касающихся выборов. Никто из фигурантов дела Курченко в настоящий момент не является лицом, которое может повлиять на выборы Президента Украины. Если же «влияние на выборы» подразумевает, что в обществе начнут обсуждать окружение гаранта Конституции как шайку негодяев – то это вряд ли можно считать новостью: об этом и так все говорят. Также, по мнению некоторых руководителей органов прокуратуры у меня низкие моральные качества. Но если отказ вступать в ту или иную группировку ГПУ для продажи дел - это низкие моральные устои, то я и не хочу стремиться к их «высоким» показателям», - заявил он.

Кулик отметил, что не готов мириться с тем, что спустя пять лет после Революции Достоинства и смены власти в Украине Сергей Курченко продолжает получать прибыль от деятельности холдинга UMH, и, находясь под контролем ФСБ, влияет на информационное пространство Украины.

«Для того, чтобы оценить, в чем заключаются подозрения, высунутые мною в адрес указанных лиц, нужно как минимум прочитать текст подозрения, что, судя по всему, вряд ли к данному моменту сделали мои коллеги из ГПУ. В заключение хотел бы добавить: согласно законодательству Украины, в нашей стране не должно быть списков неприкасаемых. Хочу напомнить всем, что именно из-за этого люди выходили на Майдан и ехали добровольцами в АТО», - подчеркнул Константин Кулик.

«И перестаньте человека со следственным стажем более 10 лет пугать делом в ГБР. Это не удавалось даже «moneyhunteram» из НАБУ», - заключил Кулик.

Читайте такжеУдар по Порошенко: ГПУ объявила подозрение Ложкину, Гонтаревой, Пасенюку и замглавы АП Филатову в махинациях с Курченко на миллиарды (фото документов, обновляется)Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим. В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

После обнародования информации в СМИ генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также подтвердил ее, а также сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко.

Однако позже в ГПУ стало происходить что-то странное. Так, пресс-секретари Луценко внезапно выступили адвокатами Гонтаревой и компании из окружения Порошенко. Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко, и спикер ГПУ Андрей Лысенкораспространили официальное заявление ГПУ о том, что объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову было проведено с нарушением законодательства.

Уже после заявлений пресс-секретарей Луценко, в распоряжении УНИАН оказались фотокопии подозрений, предъявленных ГПУ людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Филатову и другим. Источник в ГПУ предоставил агентству фото документов, направленных Генеральной прокуратурой Украины подозреваемым.