Репрессии в Крыму: Госдеп США призвал Россию освободить крымских татар

Напомним, всем 23-м задержанным вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая.

Госдепартамент США осудил действия России в оккупированном Крыму по задержанию 23-х крымскотатарских активистов, якобы подозреваемых в участии в организации Хизб ут-Тахрир.

Об этом написал заместитель представителя госдепа США Роберт Палладино в своем Twitter-аккаунте.

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"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", - написал он.

Палладино призвал РФ освободить крымских татар, а также других "несправедливо осужденных украинцев".

Как сообщал УНИАН, всем крымскотатарским активистам, задержанным российскими силовиками после вчерашних обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая.