В Крыму всех задержанных крымскотатарских активистов арестовали до 15 мая

Заседания так называемого «Киевского районного суда» оккупанты проводили в закрытом режиме.

Всем крымскотатарским активистам, задержанным российскими силовиками после вчерашних обысков в оккупированном Крыму по делу Хизб ут-Тахрир, вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая.

Об этом сообщает в Facebook Крымский процесс.

Отмечается, что 27 и 28 марта так называемый «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения всем 23-м задержанным активистам. Многие из арестованных, являются активистами правозащитного движения Крымская солидарность.

Задержаны и заключены под стражу: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Читайте такжеВ Евросоюзе призывают РФ прекратить давление на крымских татар

Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности Хизб ут-Тахрир), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации Хизб ут-Тахрир).

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводились по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Сегодня, 28 марта, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.

Украинские дипломаты проводят встречи с международными партнерами по поводу новой волны преследований оккупантами крымских татар. Деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена в Украине.