Следователи ГПУ в ближайшее время вручат Кернесу подозрение в применении пыток

17:37, 27 февраля 2015
Политика
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Подозрение о совершении ряда преступлений, в частности, применение пыток, должны вручить в ближайшее время городскому голове Харькова Геннадию Кернесу.

Слідчі, що мають вручити підозру Кернесу, вже виїхали до Харкова

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, сообщает «5 канал».

«Ему инкриминируется применение пыток, это статья - тяжкое преступление. Предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Хулиганство, поскольку он совершил преступление вместе со своими двумя охранниками, которым уже сообщено о подозрении и незаконное лишение свободы», - сказал генпрокурор.

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По словам Шокина следователи, которые должни вручить подозрение, уже выехали в Харьков.

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