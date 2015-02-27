Следователи ГПУ в ближайшее время вручат Кернесу подозрение в применении пыток
17:37, 27 февраля 2015Политика
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Подозрение о совершении ряда преступлений, в частности, применение пыток, должны вручить в ближайшее время городскому голове Харькова Геннадию Кернесу.
Следователи, которые должны вручить подозрение Кернесу, уже выехали в Харьков
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, сообщает «5 канал».
«Ему инкриминируется применение пыток, это статья - тяжкое преступление. Предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Хулиганство, поскольку он совершил преступление вместе со своими двумя охранниками, которым уже сообщено о подозрении и незаконное лишение свободы», - сказал генпрокурор.
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По словам Шокина следователи, которые должни вручить подозрение, уже выехали в Харьков.
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