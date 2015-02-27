Reuters: Китайский дипломат впервые открыто поддержал Россию по конфликту в Украине

Китайский дипломат Цу Синь призвал Запад "оставить попытки играть с нулевой суммой" (когда из двух конфликтующих сторон только один победитель - ред.) против России.

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Он также назвал корнем конфликта в Украине "игру" между Россией и западными странами, включая США и Евросоюз. Более того, китайский дипломат из Брюсселя высказал уверенность, что украинский кризис был усилен некой "внешней интервенцией" западных стран в Украину, что стало "предупреждением" для Москвы в "нечестном поведении" со стороны Запада, пишет ZN.

Такие комментарии со стороны китайского дипломата стали необычно открытым проявлением поддержки Китаем России в ее внешней политики, подмечает Reuters. Хотя Китай и Россия сходятся во взглядах по многим международным вопросам, официальные представители Китая настолько открыто и публично еще не поддерживал Россию в украинском вопросе, добавляет агентство.

В то же время, центральный Пекин продолжает "осторожничать" в подходах между противостоянием России и Запада относительно будущего Украины, декларативно не присоединяясь ни к одному из ключевых игроков. Более того, негласно поддерживая Россию на заседаниях Совбеза ООН и ссылаясь на "сложное историческое прошлое" восточных регионов Украины и Крыма, Китай объявляет о поддержке территориальной целостности Украины и намерении продолжать "дружеское сотрудничество" с Украиной.

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Также представитель Китая в Брюсселе позволил себе отдельно упрекнуть США, указывая на якобы их ослабление как страны.

"США не хотят признать, что их присутствия в мире ослабевает, но факт в том, что их ресурсы ограничены, и Штатам будет достаточно сложно удерживать свое влияние в международных событиях", - считает Синь.