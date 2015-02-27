Силы АТО со стрелковым и легким вооружением остаются на позициях
Силы АТО продолжают отвод тяжелого оружия от линии соприкосновения, бойцы со стрелковым и легким оружием остаются на своих позициях.
Об этом в ходе брифинга в пятницу рассказал представитель АТО полковник Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов, пишет Украинская правда.
"Подразделения, которые имеют стрелковое и легкое вооружение, остаются на своих позициях", - сказал Лысенко.
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Кроме того, спикер АТО еще раз подчеркнул, что тяжелое вооружение отводится.
По его словам, согласно минским договоренностями, на отвод тяжелого вооружения дается неделя - это в случае выполнения первого пункта то есть прекращения огня.
"Мы не имеем ни одного дня, когда не стреляют, но вчера был сделан шаг вперед, и украинская власть - руководство страны приняло решение о показательном начале отвода нашего тяжелого вооружения. Мы этого ждем и от враждующей стороны", - сказал Лысенко.