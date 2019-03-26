Самооборона Майдана и добровольческие батальоны, влившиеся в Нацгвардию Украины, первыми дали бой российскому агрессору - Яценюк

Лидер "Народного фронта" отметил, что сегодня без Национальной гвардии нельзя представить безопасность страны

Экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Национальной гвардии Украины. Соответствующее поздравление Яценюк опубликовал на своем Facebook. Читайте такжеВ Украине отмечают День Национальной гвардии "Сегодня пять лет, как мы создали Национальную гвардию Украины. Современная Нацгвардия рождена Революцией Достоинства. Самообороновцы Майдана и добровольческие батальоны, которые влились в НГУ, первыми дали бой российскому агрессору. Сегодня без Национальной гвардии нельзя представить безопасность страны. Свой лозунг “Честь. Мужество. Закон” бойцы подтвердили реальным содержанием. Спасибо за доблестный труд. Слава Украине! Слава героям!", - говорится в поздравлении.

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