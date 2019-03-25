МИД в ответ на дело против Вятровича посоветовало СК РФ искать преступников в отражении зеркала

Следственному комитету РФ следовало бы сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало, отметили в МИД.

Дело, возбужденное Следственным комитетом РФ в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, является еще одной неудачной попыткой кремлевского режима переписать на свой лад украинскую историю и навязать как единственно истинную свою точку зрения относительно исторических событий.

Читайте такжеВятрович объяснил, почему его "напрягают" русскоязычные националисты

Об этом говорится в обнародованном сегодня на сайте Министерства иностранных дел заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко относительно дела, открытого 14 марта в отношении Вятровича "по факту реабилитации нацизма".

"Пытаясь исказить историю, РФ прибегает к уголовному преследованию экспертов и ученых, проводящих исследования, которые не укладываются в российско-имперскую историческую доктрину. Выборочное "правосудие" РФ еще раз подтверждает как неспособность уважать международное право, так и игнорирование фактов истории украинского освободительного движения, которое потерпело от нацистских преследований и цена которого - замученные украинские патриоты в Бабьем Яру. В этой связи обращаем внимание, что в материалах Нюрнбергского процесса как раз содержатся доказательства борьбы ОУН против нацистов", - говорится в заявлении.

Зеленко отмечает, что тем россиянам, "кто так упорно продвигает тезис о "фашистской власти в Киеве", хочется напомнить, что в Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступного характера этих режимов".

Также представитель МИД советует Следственному комитету РФ заниматься собственными преступлениями, а не искать выдуманные в Украине.

"Российской стороне и, в частности, Следственному комитету РФ следовало бы сосредоточить свое внимание на своих собственных преступлениях, которые так легко увидеть, просто посмотрев в зеркало. В отражении можно увидеть прославление преступлений сталинизма, а также присущие сталинскому и нацистскому режимам преследования по национальному признаку, вероисповеданию и сексуальной ориентации. Сегодняшнее кремлевское руководство унаследовало худшее от тоталитарных режимов 20-го века, превратив Россию в государство - парию, агрессора, оккупанта", - отмечает она.

Читайте такжеВятрович рассказал, как историю украинских городов освободят от российских имперских мифов

Как сообщал УНИАН, 14 марта Следственный комитет России возбудил дело в отношении Вятровича "по факту реабилитации нацизма".

В пресс-службе Следкома заявили, что Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории Украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечению памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и до настоящего времени "осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "Оси", в том числе «саму принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения".

Вятрович назвал эти действия Следственного комитета РФ "абсолютно неадекватными и далекими от какого-либо понятия права и истории".

"Мне трудно сказать, на какие конкретно действия возникла такая реакция. Я думаю, что это, скорее, связано с тем, что РФ пытается создать себе монопольный образ борца с нацизмом и фашизмом, а, соответственно, те, кто выступают против РФ, называются или "нацистами", или "фашистами"- это очень древняя технология, она использовалась еще Сталиным после Второй мировой войны, и ее сейчас пытаются использовать в РФ", - сказал он.

"Меня порадовало упоминание Нюрнбергского процесса в этих сообщениях Следственного комитета, особенно учитывая то, что именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые как раз говорят о борьбе ОУН и бандеровцев против нацистов, и это, конечно, те документы, которые никогда не печатались в русскоязычных изданиях материалов Нюрнбергского процесса", - отметил Вятрович.