Вятрович ответил на обвинения Следкома РФ в нацизме

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что Россия пытается создать себе монопольный образ борца с нацизмом и фашизмом, а тех, кто выступает против РФ, называют «нацистами» или «фашистами» - это очень старая технология.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал неадекватным возбужденное в РФ дело против него "по факту реабилитации нацизма".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Вятрович назвал эти действия Следственного комитета РФ «абсолютно неадекватными и далекими от какого-либо понятия права и истории».

«Мне трудно сказать, на какие конкретно действия возникла такая реакция. Я думаю, что это, скорее, связано с тем, что РФ пытается создать себе монопольный образ борца с нацизмом и фашизмом, а соответственно те, кто выступают против РФ, называются или «нацистами», или «фашистами» - это очень старая технология, она использовалась еще Сталиным после Второй мировой войны, и ее сейчас пытаются использовать в РФ», - добавил он.

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«Меня порадовала упоминание Нюрнбергского процесса в этих сообщениях Следственного комитета, особенно учитывая то, что именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые как раз говорят о борьбе ОУН и бандеровцев против нацистов, и это, конечно, те документы, которые никогда не печатались в русскоязычных изданиях материалов Нюрнбергского процесса», - отметил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководителя УИНП Вятровича "по факту реабилитации нацизма".

Как заявили в пресс-службе Следкома, Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории Украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечению памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время «осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, в том числе о "самой принадлежности украинских националистов во время Великой Отечественной войны к войскам СС и их участии в военных преступлениях против мирного населения».