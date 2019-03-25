Информвойна и расширение "Минска": Зеленский рассказал, что делать с оккупированными территориями

Политик считает необходимым серьезно заняться вопросом контрпропаганды на оккупированных территориях.

Владимир Зеленский, главный претендент на пост президента Украины, считает, что переговоры по Донбассу нужно расширять представителями США и Великобритании. Также политик считает необходимым серьезно заняться вопросом контрпропаганды на оккупированных территориях.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

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«Есть Минские договоренности. Все говорят, что они не работают, но, тем не менее, надо продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и добавить представителей США и Великобритании. Но вы знаете, мне кажется, номер один, что должно быть – это серьезная информационная война. Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска – "Л/ДНР" - могут потерять связь с нами», – отметил Зеленский.

В вопросе деоккупации Крыма политик надеется на прорыв уже после смены власти в России.

«Если мы победим – это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что возвращение Крыма возможно (может сейчас кто-то расстроится) только после смены власти в России», – заявил он.