Рейтинг Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30% - опрос КМИС

Социологи показали последние исследования накануне выборов.

Рейтинг шоумена Владимира Зеленского в списке кандидатов в президенты перевалил за 30%.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии 14-22 марта 2019 года, говорится в сюжете ТСН.

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Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).

Замыкают пятерку самых рейтинговых кандидатов лидер от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Громадянська позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что признает любой результат выборов. При этом глава украинского государства заявил, что уверен в своей победе, но считает главным, чтобы выборы прошли свободно.