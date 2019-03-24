Окружение Порошенко обвиняют в контрабанде наркотиков и отмывании денег – СМИ

Сына вице-президента компании «Рошен» подозревают в контрабанде наркотиков, отмывании средств, мошенничестве и содействии проституции.

Британский и Кипрский суды принимают к рассмотрению два дела, фигурантами которых выступают Президент Украины Петр Порошенко и его ближайшее окружение – Олег Гладковский, Игорь Кононенко, Юлий Грингуз и Иван Зайцев. Об этом говорится в сюжете программы «Украинские сенсации» на телеканале «1+1».

Одно дело касается Юлия Грингуза и Ивана Зайцева, сына вице-президента компании «Рошен» Сергея Зайцева.

«Руководителя компании Novans Jets Ивана Зайцева подозревают в контрабанде наркотиков, отмывании средств, мошенничестве и содействии проституции. Якобы, на элитных самолетах Challenger 300, принадлежащих Novans Jets в Британии и на Кипре, гоняли сумки с не обложенными налогами деньгами, наркотиками и возили проституток». – рассказывают «Украинские сенсации».

Фигурантом другого дела является непосредственно Президент Украины и люди, которых СМИ называют его «ближайшим окружением» - Олег Гладковский и Игорь Кононенко.

По материалам дела, которые приводят «Украинские сенсации», их обвиняют в «уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через основанные структуры при содействии местных украинских банков, юридических фирм на Кипре и других».

«В иске фигурирует фирма Hesute Ltd, зарегистрированная Гладковским еще в 2008 году. Оказывается, что через ряд фирм-прокладок они работали с российскими «Моторинвестом» (SV Motorinvest LLC) и «Технопроектом» (Technoproekt LTD).

Также фигурируют фирмы, основанные Гладковским, Vehicles Distribution Holding, Camarin Limited и Autoretail Holding Ltd. Кроме того, кипрская фирма Петра Порошенко через британскую компанию Springdelete и кипрскую Chartomena работает с российским «Крохмалпродуктом». – говорится в сюжете.

Как сообщало ранее издание «Зеркало Недели», в Соединенных Штатах Америки также открываются уголовные дела, в которых расследуются факты злоупотреблений людей из команды Петра Порошенко. В первую очередь, о выводе денег из страны в крупных размерах и «отмывании» через оффшорные компании.