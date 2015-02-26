Правительство проведет консультации относительно действия Соглашения с ЕС на территории Крыма

Об этом говорится в обнародованном сегодня на правительственном портале Отчете по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Проведение консультаций в соответствии с положениями Заключительного акта от 27 июня 2014 г., подписанного вместе с Соглашением, с целью определения действия Соглашения по незаконно аннексированных территорий Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которые должным образом не контролируются властями Украины", - говорится в плане мероприятий до 31 марта 2015 года.

Читайте такжеПравительство отчиталось о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕСВсего в правительстве планируют провести за данный период 12 мероприятий, в частности обеспечить выполнение критериев второй фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины и разработать дорожные карты приближения законодательства Украины к праву ЕС в нескольких сферах.