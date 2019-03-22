Турчинов показал роскошный кабинет и поделился планами на ближайшие пять лет (видео)

Заодно у него расспросили о Тимошенко, Зеленском и Гладковском.

Из рабочего кабинета руководителя СНБО можно наблюдать за помещениями Верховной Рады и территорией вокруг нее, а система видеокамер позволяет "заглянуть" в немало городов по всей стране.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, говорится в сюжете ТСН.

Чиновник принимает журналистов в роскошном кабинете и сразу признается, что это – наследие Клюева, сделанный им ремонт.

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"Кабинет, в котором мы находимся, подключен к главному центру страны. Я прямо из кабинета могу управлять и некоторыми учениями, и испытаниями", - признается он.

Секретарь СНБО с рабочего места имеет доступ к большому количеству видеокамер, в частности вокруг правительственных зданий и парламента, установленными в зоне проведения ООС и тому подобное, и сразу связываться с ситуационным центром.

Без помощи такого центра Турчинов комментирует ситуацию с бывшим заместителем Гладковским.

"Знаете, ни пресса не должна судить, ни общественные активисты – здесь слово может сказать только следствие и суд. И до этого делать приговоры для правового государства некорректно", - считает секретарь СНБО.

В его кабинете также есть телефоны для прямой связи с президентом, министром внутренних дел – журналисты проверяют этот номер, на связи ли настоящий Арсен Аваков. По телефону тот отвечает и развеивает все сомнения.

О выборах Турчинов говорит, что 31 марта – его день рождения. Он хотел бы отдохнуть, но придется участвовать в голосовании. Из своего выбора тайны не делает.

"Я считаю, что сегодня в условиях, которые сложились, Петр Порошенко наиболее подготовлен", - говорит он. Контакты с Тимошенко Турчинов отрицает – говорит, что общение полностью оборвалось с 2014 года. А про Зеленского говорит так: "Симпатичный молодой человек. Я знаю, где находится 95 квартал в Кривом Роге, потому что я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что тут сделаешь".

О планах на ближайшие пять лет Турчинов говорит осторожно.

"Мне легче сказать, что я не хочу делать, чего бы я не хотел. Я не хотел бы вновь становиться народным депутатом, идти на выборы. Я бы не хотел снова принимать участие в достаточно специфических и сложных избирательных процессах. Я пока не собираюсь вообще идти на парламентские выборы", - признался он.

Ничего удивительного в такой позиции он не видит, а фантазировать на тему постов, например, премьер-министра, не хочет.

"Я знаю, что когда в стране снова будет трудно, снова будет опасность – позовут и мы вновь придем", - говорит он.

Лично о себе Турчинов говорит, что светские хроники не любит, но пишет сценарии к кинофильмам. Себя бы в кино он доверил сыграть Джейсону Стетхему, но при условии, что тот правильно отрастит бороду. Алкоголь Турчинов не употребляет вообще – это запрещено среди баптистов. Также секретарь СНБО не курит, а на торжественных мероприятиях употребляет только томатный сок.

"Я хорошо готовлю. Я считаю, что любой мужчина должен уметь готовить. Но у меня это можно назвать небольшим хобби. У меня есть такие фишки, что в мишленовских ресторанах отведать не дадут", - утверждает он.

И намекает, что фирменным блюдом является барбекю.