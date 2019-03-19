СНБО готовит законопроект о реформировании "Укроборонпрома"

Соответствующий законопроект Порошенко планирует внести в парламент как неотложный.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос готовит законопроект, касающийся реформирования «Укроборонпрома» и повышения уровня прозрачности выполнения части гособоронзаказа.

Об этом глава государства сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 18 марта поздно вечером.

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Порошенко подчеркнул, что Верховная Рада должна рассмотреть законодательные изменения относительно реформирования «Укроборонопрома» как неотложные, соответствующий законопроект уже готовится Кривоносом и будет внесен в парламент президентом Украины как неотложный.

«Я доверяю полковнику Кривоносу. Я доверяю Вооруженным силам. Он имеет полный мандат на достаточно серьезные шаги», - сказал Порошенко и напомнил, что сферой ответственности Кривоноса является в том числе реформирование концерна «Укроборонпром».

Президент подчеркнул, что СНБО уже принял решение о полном аудите, который должны пройти предприятия «Укроборонпрома».

Порошенко выразил уверенность в том, что в парламенте существует поддержка реформ, которые способны сделать более открытой деятельность концерна. «Речь идет и об открытии части контрактов государственного оборонного заказа, и о привлечении иностранных партнеров к деятельности концерна», - сказал он.

Как сообщил глава государства, в ближайшее время будут приняты кадровые решения, касающиеся состава наблюдательного совета «Укроборонпрома» в связи с истечением срока полномочий отдельных членов этого совета.

«Я поручил полковнику Сергею Кривоносу подобрать соответствующие предложения и организовать конкурсы для того, чтобы в том числе с привлечением наших международных партнеров - стран-членов НАТО, с целью обеспечения доверия и прозрачности, укомплектовать новый наблюдательный совет «Укроборонпрома». Для меня абсолютно принципиально, если мы будем иметь возможность получить новейшее вооружение - оно будет в руках украинских воинов», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 6 марта «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа».