Польша собирается направить в Украину военных инструкторов
17:09, 25 февраля 2015Политика
1070 0
Польша планирует направить военных инструкторов на Украину, заявил в среду советник министра обороны Польши Богуслав Пацек.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
"Министерство обороны намерено направить польских инструкторов для оказания содействия в подготовке младшего командного состава украинской армии", - заявил Пацек.
Читайте такжеЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака КачинськогоПо данным советника оборонного ведомства, окончательное решение на этот счет будет принято в марте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter