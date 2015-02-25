Польша собирается направить в Украину военных инструкторов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Министерство обороны намерено направить польских инструкторов для оказания содействия в подготовке младшего командного состава украинской армии", - заявил Пацек.

Читайте такжеЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака КачинськогоПо данным советника оборонного ведомства, окончательное решение на этот счет будет принято в марте.