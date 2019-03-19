Парубий выключил Вилкулу микрофон из-за русского языка - нардеп прибегнул к троллингу (видео)
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон кандидату в президенты Александру Вилкулу во время его выступления в Верховной Раде, когда тот начал говорить на русском языке.
Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Вилкул призвал не поддерживать, сообщает ТСН.
"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал Парубий.
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В свою очередь, Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, но решил потроллить Парубия.
"Андрей Владимирович, если вы считаете, что и язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - заявил Вилкул.
В ответ Парубий подчеркнул, что не допустит выступлений на негосударственном языке в парламенте.
"Язык, на котором я разговариваю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, я ним воспитывался с колыбельной. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на негосударственном языке. Я это не раз подчеркивал. Предупреждаю еще раз: не допущу", - резюмировал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.