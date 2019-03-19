Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к законопроекту о языке (онлайн-трансляция)

Ко второму чтению в законопроект внесены 2082 поправки.

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассматривать поправки в законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос сегодня единственный в повестке дня заседания парламента.

Перед рассмотрением поправок были запланированы выступления депутатов и объявление их заявлений.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).

Ко второму чтению в законопроект внесены 2082 поправки.

На прошлой неделе депутаты продолжили рассматривать поправки и успели рассмотреть 485 предложений.