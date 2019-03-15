Разрушительная политика оккупантов в Крыму привела к обострению социально-экономических, гуманитарных и экологических - МИД

МИД выразил протест из-за несогласованной с Украиной поездкой руководства РФ в аннексированный Крым.

Разрушительная политика оккупационных властей Российской Федерации в течение пяти лет оккупации Крыма привела к обострению экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на полуострове.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, МИД России направлена ноту протеста в связи с очередным посещением аннексированного Крыма российскими политиками.

Сегодня в оккупированный Крыму без согласования с Украиной приехали депутаты Государственной думы РФ во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, а также некоторые члены российского правительства.

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"Украина рассматривает этот и другие подобные "визиты" руководства Российской Федерации как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а сделанные российскими чиновниками заявления - циничными и откровенно провокационными. Именно разрушительная и безответственная политика российской оккупационной власти в течение пяти лет оккупации привела к существенному обострению экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на полуострове", - заявили в МИД.

В МИД подчеркнули, что очередное посещение российскими должностными лицами временно оккупированной Автономной Республики Крым является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета Украины, международного права, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014г. «Территориальная целостность Украины», 71/205 от 19.12.2016 г., 72/190 от 19.12.2017 г. и 73/263 от 22.12.2018 г. «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», 73/194 от 17.12 .2018 г. «Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», обязательств РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина.

МИД Украины в очередной раз заявляет, что вся ответственность за эти и другие международно-противоправные деяния возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права.