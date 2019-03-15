В Госдуме РФ предложили потребовать от Киева и ЕС компенсации "за 25 лет аннексии" Крыма

Спикер Госдумы РФ предложил изучить вопрос об ответственности Украины и Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма.

Глава Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украина «аннексировала» Крым в течение 25 лет и должна выплатить «компенсацию» России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе нижней палаты российского парламента, об этом он сказал в оккупированном Крыму, который посещает в связи с пятой годовщиной оккупации украинского полуострова.

Читайте такжеЕС ввел санкции против 8 россиян за захват украинских моряков

В частности, он подчеркнул, что «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя, фактически, аннексия».

«В этой связи, исходя из прозвучавшего предложения, давайте поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами "госсовета Крыма" изучить этот вопрос, проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», - заявил он.

Володин также предложил изучить вопрос об ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма, с учетом поддержки ЕС Украины. "Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут", - сказал Володин.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.