Порошенко доволен новыми соглашениями с ОАЭ по поставкам оружия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. (УНИАН: Порошенко сегодня во время пребывания в ОАЭ посетил Международную выставку оборонной промышленности IDEX-2015).

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«На выставке IDEX состоялись важные переговоры. Украинские предприятия-производители подписали несколько важных контрактов на десятки миллионов долларов, которые помогут нам привлечь валюту в страну и, в то же время, дадут необходимые ресурсы для повышения возможностей украинской армии, ускорения проведения модернизации и привлечения лучших производителей для обеспечения оборонной стратегии», – подчеркнул Порошенко.

По данным пресс-службы, в присутствии главы государства начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подписал документ о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и ОАЭ. "Это намного облегчит и будет нормировать наше сотрудничество в военно-технической отрасли", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что первая военная продукция, в частности бронированные автомобили, поступили из ОАЭ и помогли усилить украинскую армию. "Мы значительно расширили номенклатуру нашего сотрудничества. Мы заключили и определили сроки поставок для украинских Вооруженных сил необходимых оборонных средств. Я уверен, что сегодняшний визит был чрезвычайно успешным", – сказал президент.

Также во время визита была достигнута договоренность, что в ближайшее время Украину с визитом посетит министр иностранных дел ОАЭ.

По словам Порошенко, во время встреч обсуждался и вопрос финансовой помощи со стороны ОАЭ, создание инвестиционного фонда, который бы облегчил инвестирование ОАЭ в Украину, а также вопросы сотрудничества в банковской сфере.