"Укроборонпром" представил на выставке в ОАЭ бронемашины и радиолокационные системы

Об этом сообщила пресс-служба концерна. В сообщении говорится, что на IDEX-2015, которая проходит в Абу-Даби, отечественная бронетанковая отрасль, кроме бронемашин БТР-3Е1 и "Дозор-Б", представлена макетами современного украинского бронетранспортера БТР-4 и новейшего танка "Оплот".

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Также "Укроборонпром" показал макеты противотанковых ракет, их выстрелов, противотанковых комплексов, высокоточного боеприпаса типа "Цветник", корвета "Гайдук-К", артиллерийского катера "Гюрза" и уникального композитного плавучего дока производства Херсонского государственного завода "Паллада".

В сфере радиолокации и ПВО украинская промышленность представлена мобильной когерентно-импульсной радиолокационной системой кругового обзора "Дельта", которая обеспечивает наблюдение за воздушными и наземными целями.

В рамках единой экспозиции Украины на выставке также представлены предприятия-партнеры "Укроборонпрома": ГП "Антонов", ПАО "Мотор Сич", ЗАО "НПО "Практика" и корпорация "Богдан".