Денисова заявила о критической ситуации с лечением в РФ украинских политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее беспокоит ситуация со здоровьем военнопленного моряка Василия Сороки и политзаключенных Эдема Бекирова и Павла Гриба.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителями Международного комитета Красного Креста в Украине состояние здоровья украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Об этом она сообщила 14 марта в Facebook.

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Денисова отметила, что ситуация с военнопленным моряком Василием Сорокой критична, поскольку ему срочно нужна операция на руке.

"Также я выразила беспокойство по поводу состояния здоровья крымского татарина Эдема Бекирова, которое ухудшается с каждым днем. У мужчины инвалидность, и уже 92 суток он находится в Симферопольском СИЗО. Сообщила, что также в критическом состоянии находится украинец Павел Гриб, которому необходимо хирургическое вмешательство. Я обратилась к организации по поводу содействия в проведении операции Павлу в конкретных медицинских учреждениях", - написала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово». В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.