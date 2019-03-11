Освобождение украинских политзаключенных: Денисова попросила ЕС продолжить давление на Россию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила Европейский Союз продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию с целью предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политическим заключенным и морякам.

Читайте такжеПолитзаключенного Балуха доставляют в одну из "красных" колоний России – Чийгоз

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, она встретилась с заместителем главы представительства Европейского Союза в Украине Анникой Вальдеманн.

В ходе встречи были обсуждены вопросы необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу. «Анника Вальдеманн отметила, что она разделяет оценку по поводу серьезного состояния Павла, и выразила надежду, что к парню допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к Кириллу Вышинскому», - заявила Денисова.

«Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павлу в больнице, но ответа пока не получила», - добавила она.

Кроме того, во время встречи речь шла о предоставлении медицинской помощи трем раненным военнопленным морякам: Василию Сороке, Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко.

«По информации от Москальковой, Василию Сороке уже сделали предоперационное обследование, но саму операцию почему-то затягивают. Это создает риск для его инвалидности, ведь времени для откладывания хирургического вмешательства нет», - подчеркнула Денисова.

Также украинский омбудсмен сообщила, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО (на территории временно оккупированного Крыма), тоже нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.

«Высказали просьбу о продлении давления Европейского Союза на РФ относительно соблюдения норм международного гуманитарного права», - заявила Денисова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово». В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.