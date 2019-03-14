На заводах "Укроборонпрома" выявили недостачу комплектующих на 48 миллионов гривень - представитель ВСУ

Инвентаризация заводов продолжается уже около года, а после ее завершения все документы передадут в правоохранительные органы.

Только за год комиссия по инвентаризации обнаружила на заводах государственного концерна "Укроборонпром" недостачу комплектующих на миллионы гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник во время заседания ВСК по расследованию сведений относительно хищений в армии.

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"Сейчас, по приказу министра обороны (Степана Полторака - УНИАН), проводится инвентаризации практически на всех заводах. Это Одесский авиационный завод, Киевский бронетанковый завод, Житомирский завод радиотехнического оборудования, Харьковский, Львовский, Николаевский, Житомирский бронетанковый завод, "Мотор-сич", - отметил он.

Мельник отметил, что проведение инвентаризации продолжается уже около года, и комиссия обнаружила большую недостачу комплектующих к бронетанковому вооружению и другим видам техники (как машин, так и узлов и агрегатов).

"Относительно бронетанковых заводов, то по состоянию на сегодня комиссия обнаружила недостачу комплектующих на сумму 9 миллионов гривень. На Львовском заводе - 1,7 миллиона гривень, на Николаевском - 6,2 миллиона гривень, на Харьковском - 19,7 миллиона гривень, на Житомирском - 8,3 миллиона гривень. В целом это около 48 миллионов", - рассказал генерал-майор.

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По его словам, после завершения инвентаризации все документы передадут в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривень. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".