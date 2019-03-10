Луценко допустил причастность Гладковского, НАБУ, ГФС и СБУ к коррупционным схемам в Укроборонпроме

Генпрокурор заявил, что сейчас подозреваемым по делу является Андрей Рогоза, однако, с точки зрения "человеческой логики", ее соучастниками могут быть сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и экс-сотрудник "Укроборонпрома" Виталий Жуков.

Фирма "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в скандальном расследовании о хищениях в оборонном секторе, получала нужные справки от "знакомых" в СБУ и НАБУ.

Об этом в интервью изданию "Цензор.нет" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор раскрыл коррупционную схему, которая возникает во время конкурса на поставку деталей. По словам Луценко, скандальная фирма получала необходимые справки, чтобы выиграть тендер, в ГФС, СБУ и НАБУ.

Читайте такжеПосол США призвали возбудить уголовные дела за коррупцию в Укроборонпроме

"Коррупция возникает во время конкурсов на поставку. Схема коррупционная такая. Та же "Оптимумспецдеталь", мы это видим из документов, предлагает одному из бронетанковых заводов свои запчасти. По наименьшей цене, но, тем не менее, выигрывает другая фирма. Как это происходит? Служба безопасности завода, которая, скорее всего, лоббирует другую фирму, говорит: "есть справочка из ГФС у нас, что вы, "Оптимумспецдеталь", имеете дело с рисковыми конвертационными структурами". Но ведь все, кто поставляет из России, это имеют! Не-не. "На вас справочка есть, а на них нет. Поэтому ваша цена нас не устраивает, нас устраивает большая". В результате Рогоза с компаньонами как-то получает справку из ГФС, что они ошиблись, что сама "Оптимумспецдеталь" не является рисковой. Но все равно компания не может ничего продать! Потому что появляется такая же справка, что якобы "Оптимумспецдеталь" фиктивная... уже от СБУ! И они вновь слетают с конкурса бронетанкового завода. Тогда они как-то получают через знакомых СБУшников новую справку, что "Оптима" – не фиктивная фирма, а то была ошибка. Но вновь они не допущены на конкурс! В этот раз против них появляется новая справочка о фиктивности... теперь от НАБУ!", - пояснил Луценко.

Решить вопросы со стороны НАБУ, по словам Луценко, фигуранту дела Андрею Рогозе удается с помощью "самого секретного агента" Шевченко.

Генпрокурор добавил, что сейчас подозреваемым по делу является Андрей Рогоза, однако, с точки зрения "человеческой логики", его соучастниками могут быть сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и экс-сотрудник "Укроборонпрома" Виталий Жуков. Хотя юридически к фирме, осуществлявшей сделки, они не имеют никакого отношения.

"Не исключаю, что кроме Рогозы подозрение могут получить его соучастники, если мы установим а) аутентичность переписки, б) получим иные доказательства, потому что одной переписки юридически мало. И этим мы сейчас занимаемся", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Читайте такжеПосол США призвала возбудить уголовные дела за коррупцию в Укроборонпроме

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.