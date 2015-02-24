"Нормандская четверка" согласовала вопросы по миссии ОБСЕ на Донбассе – Климкин
16:05, 24 февраля 2015Политика
3608 0
Главы МИД "нормандской четверки" смогли договориться по важным техническим моментам поддержки мониторинговой миссии ОБСЕ.
REUTERS
Об этом сообщил по завершении встречи глава МИД Украины Павел Климкин, передает РИА "Новости".
"Мы смогли договориться по поводу нескольких технических аспектов, включая важные аспекты о том, как поддержать миссию ОБСЕ, о том, как усилить возможности этой миссии, конечно же, поддерживая перемирие и отвод войск", — сказал он.
Читайте также"Нормандская четверка" в Париже обсуждает выполнение Минских договоренностей Он также добавил, что политическое решение о том, как относиться к тому, что произошло в Дебальцево, не было найдено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter