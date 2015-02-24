"Нормандская четверка" согласовала вопросы по миссии ОБСЕ на Донбассе – Климкин

Об этом сообщил по завершении встречи глава МИД Украины Павел Климкин, передает РИА "Новости".

"Мы смогли договориться по поводу нескольких технических аспектов, включая важные аспекты о том, как поддержать миссию ОБСЕ, о том, как усилить возможности этой миссии, конечно же, поддерживая перемирие и отвод войск", — сказал он.

Читайте также"Нормандская четверка" в Париже обсуждает выполнение Минских договоренностей Он также добавил, что политическое решение о том, как относиться к тому, что произошло в Дебальцево, не было найдено.