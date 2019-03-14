Чубаров рассказал, что сейчас происходит в оккупированном Крыму

Россия заселяет Крым своими гражданами, и не столько потому, что она без них там не может обойтись.

В пятую годовщину аннексии Крыма глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о том, что сейчас происходит на полуострове.

В первую очередь Россия максимально укрепляет Крым как свой форпост, отметил он в интервью "Новому времени".

По словам Чубарова, Крым для России — это территория, с помощью которой она может максимально влиять на южном фланге НАТО. Это влияние охватывает не только бассейн Черного моря, но и Средиземное море.

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"Во-вторых, ей на этой территории не нужны люди, которые не соглашаются с оккупацией. Такие люди должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивания, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели", - подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Одновременно, по его словам, Россия заселяет Крым своими гражданами, и не столько потому, что она без них там не может обойтись. Это как дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, а ее даже в Кремле уже давно не исключают.

"Кроме современных зенитно-ракетных комплексов необходимы еще сотни тысяч людей, своих граждан, значение которых не меньшее, чем все это оружие. Потому что оружие можно уничтожить или вывезти, а вот с людьми, которые находятся на этой территории, очень трудно что-то сделать", - подытожил Чубаров.

Полный текст интервью с Рефатом Чубаровым читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 14 марта 2019 года.