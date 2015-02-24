Уже в мае ЕС может подтвердить право Украины претендовать на членство - экс-премьер Литвы

Об этом заявил в общении с журналистами во время визита в Украину депутат литовского сейма, в прошлом дважды премьер-министр Литвы (1999-2000 и 2008-2012) Андрюс Кубилюс, сообщает «Европейская правда».

"Сейчас в ЕС идет дискуссия о том, чтобы в итоговых документах саммита появилась утверждение, которое якобы является очевидным, но до сих пор не появлялось в европейских документах - что Украина является европейским государством. Мы работаем над тем, чтобы эта формула осталась", - рассказал политик.

Он напомнил, что это признание является необходимым для юридического подтверждения европейской перспективы Киева.

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"Согласно Соглашению Евросоюза это даст возможность утверждать, что Украина имеет право подать заявку на вступление в ЕС и может стать полноценным членом ЕС по выполнению Копенгагенских критериев о соблюдении демократии", - напомнил он.

Кубилюс также отметил, что, по опыту Литвы, наличие европейской перспективы является очень важным условием для проведения болезненных реформ.

Как известно, до сих пор Евросоюз отказывался вносить в двусторонние документы формулировка о том, что Украина является "европейским государством", чтобы не создавать юридические последствия такого признания. В декларациях саммитов до сих пор использовалось более "нейтральное" формулировка о том, что Украина является "европейской страной".