Вдова Литвиненко хочет, чтобы дело о смерти ее мужа расследовали публично

«Для меня очень важно, чтобы собранные доказательства были продемонстрированы общественности», - сказала Марина Литвиненко в интервью Радио Свобода в пятницу, 13 февраля.

Она подчеркнула, что ее муж умер, так и не узнав, что с ним произошло.

«Саша умер так и не узнав, что с ним произошло, поскольку его сердце остановилось 23 ноября и практически в этот же момент стали известны результаты анализов, - рассказывает Марина Литвиненко. - Именно поэтому полиция пыталась встретиться со мной той ночью и объяснить, что Сашу убил радиоактивный полоний 210 и что на тот момент я не могла находиться в собственном доме, поскольку он может быть заражен радиацией, а это опасно для меня и для моего сына».

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Сейчас в Британии проводится процедура публичного судебного расследования, принятая в английском праве. Ожидают, что она будет продолжаться около двух месяцев.

Ее долгое время откладывали, но начало рассмотрения ускорили после сообщений о появлении новых показаний по делу, которые, вероятно, могут надежнее доказать причастность России к убийству.

Александр Литвиненко, бывший сотрудник спецслужб СССР и России, а затем непримиримый критик Кремля, который получил убежище и гражданство в Великобритании, скончался в ноябре 2006 года после того, как выпил чай с плутонием - радиоактивным и очень ядовитым веществом. Следствие пришло к выводу, что убийство могли устроить двое граждан России, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

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Они оба и официальная Москва отрицают причастность, Россия также отказывается выдать своих граждан для суда.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным следствия, Литвиненко отравили полонием со второй попытки.