Палата представителей США одобрила законопроект о запрете признания суверенитета РФ над Крымом

В документе речь идет не только о непризнании суверенитета России над оккупированным полуостровом, но и его воздушным пространством и территориальными водами.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (нижняя палата Конгресса) одобрила законопроект о запрете правительства США признавать суверенитет Российской Федерации над оккупированным Крымом.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook. "Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении.

Также документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США. Одобрение законопроекта прошло 427 голосами "за".

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2018 года на сайте Госдепартамента США от имени государственного секретаря Майка Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма. Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнание претензий РФ на суверенную территорию Украины.