США и Россия обменялись обвинениями из-за конфликта в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности стал инструментом для "штамповки" решений, принятых западными странами, передает радио "Свобода". Он обвинил США в "сомнительных методах", имея в виду то, что он назвал "неконституционным государственным переворотом в Украине год назад".

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Посол США в ООН Саманта Пауэр в свою очередь обвинила Москву в нарушении устава ООН, которое выражается в подготовке, вооружении и ведении боев вместе с сепаратистами, которые захватили часть территории Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин, который лично представил позицию Киева в Совете Безопасности, заявил, что Россия "развязала гибридную войну" против его страны, и добавил, что Киев может пригласить миротворческую миссию ООН, чтобы помочь сохранить перемирие на востоке.