Генсек ООН советует Киеву обращаться в Совбез с просьбой о миротворцах
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун советует Украине обратиться к Совету Безопасности ООН с ее инициативой об отправке миротворцев на Донбасс.
Организация Объединенных Наций готова выполнить любое решение Совета Безопасности, заявил представитель ООН в пятницу, 20 февраля, в Нью-Йорке, сообщает Deutsche Welle.
По словам пресс-секретаря, Пан Ги Мун уже сообщил об этом украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину во время телефонного разговора. Только Совет Безопасности может принять решение об отправке наблюдателей и миротворцев ООН. Однако для принятия таких решений требуется не только согласие 9 из 15 стран - членов Совета. Государства, которые являются постоянными членами Совбеза, могут наложить вето на решение большинства. Среди государств с правом вето является и Россия.
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Напомним, в среду, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержала инициативу президента Порошенко и решила обратиться к ООН и Европейскому Союзу с просьбой направить в Украину миротворческие подразделения. В России на это заявили, что намерения Киева обратиться к ООН и ЕС в отношении миротворцев ставят под сомнение намерение власти Украины выполнять минские договоренности.