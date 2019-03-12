В Киеве вход в здание НАБУ облили кровью и забросали яйцами (фоторепортаж)

Столичные правоохранители установили организатора акции и составили админпротокол за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

В Киеве группа лиц облила кровью животных и забросала яйцами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится на ул. Василия Сурикова в Соломенском районе.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня на линию 102 поступила информация о том, что под зданием НАБУ мужчины организовали акцию.

На фасаде участники акции также оставили наклейки.

На место были направлены наряды патрульных и сотрудников отдела превенции.

После прибытия полицейские установили организатора акции, о проведении которой заранее не были проинформированы органы местного самоуправления.

Поэтому на мужчину будут составлены административные материалы по ст. 185-1 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.