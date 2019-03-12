"Значит, все делаем правильно": Климкин прокомментировал ноту о "дружбе", которую РФ готовила почти полгода

Павел Климкин подчеркнул, что все 12 страниц документа – о том, что это якобы только сама Украина систематически нарушала Договор.

МИД Украины отреагировало на "ноту" российского внешнеполитического ведомства о намерении Украины не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом министр иностранных дел написал на своей странице в Facebook.

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«Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили еще 21 сентября 2018 года. Как видите, с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страницах», – отметил Климкин.

Он подчеркнул, что все 12 страниц – о том, что якобы только сама Украина систематически нарушала Договор.

«Например, Соглашение об Ассоциации с ЕС – это, по их убеждению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно», – подчеркнул министр.