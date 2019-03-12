Россия направила Украине ноту со списком "нарушений" договора о дружбе

В Москве раскритиковали изменения в Конституцию Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

В МИД России заявили, что Украина первая нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами от 31 мая 1997 года (известный также как "Большой договор").

Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с прекращением действия этого договора по инициативе Украины 1 апреля 2019 года.

"Украина объявила об этом в свойственной ей в последние годы манере, обвинив во всех бедах Россию. Россия якобы нарушила соглашение, и оно "по вине Москвы давно стало анахронизмом", как заявил Петр Порошенко в Твиттере. Допускаем, что договор мог несколько устареть, все-таки подписан он был более 20 лет назад. Но произошло это явно не по вине Москвы, которая всегда заявляла о готовности к переговорам и обсуждению конкретных предложений по модернизации договорно-правовой базы, включая договор о дружбе 1997 года", - говорится в документе.

Российские дипломаты отмечают, что не хотят разбирать весь договор постатейно, так как это скорее работа правоведов, но готовы остановиться буквально на нескольких важных моментах. При этом в заявлении они начинают анализировать документ со статьи 6, а не со статьи 1, согласно которой Россия гарантирует нерушимость границ Украины.

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В частности, в Москве раскритиковали изменения в Конституцию Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО. В заявлении МИД России указано, что в статье 6 договора стороны берут на себя обязательство "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны", а также не допускать, "чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой стороны".

"Что же делает Украина? В нарушение этих положений украинское руководство ратифицирует Меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины (2004 год), затем вносит поправки в Военную доктрину (2005 год), в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства, и принимает закон о внесении изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО. При этом даже не был задействован предусмотренный договором 1997 года механизм консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса", - утверждают в МИД России.

Также российская сторона заявляет, что "грубо и систематически нарушается Украиной статья 12, согласно которой стороны гарантируют "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности", а также обязуются "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации" (УНИАН: при этом сама РФ всячески притесняет украинскую диаспору – в России нет ни одной украинской школы, ликвидирована единственная Библиотека украинской литературы, запрещена организация "Объединение украинцев России").

Как подчеркивают в МИД РФ, "майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".

Также российские дипломаты убеждают, что Украина продолжает отказывать "народу Крыма" в праве свободно "распоряжаться своей судьбой", и называют оккупацию украинского полуострова "правом на самоопределение".

"Вышеприведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины. Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле. Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с "агрессором" нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор", - заявляют в российском МИД.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, составленного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора. Прекращение действия договора освобождает Украину от всяческих обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.