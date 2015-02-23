Кэмерон предупредил Россию о последствиях наступления боевиков

Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон, сообщает Reuters.

"Совершенно неоправданные и незаконные действия России в восточной Украине достигли нового уровня, когда сепаратисты вопиюще нарушили перемирие, чтобы захватить Дебальцево, что стало возможным лишь благодаря поставкам российских боевиков и оборудования", - сказал он в парламенте.

Читайте такжеКэмерон пригрозил РФ сокрушительными санкциями и попросил у британского бизнеса пониманияОн подчеркнул, что наступление боевиков повлечет усиление санкций.

"Россия должна не сомневаться, что любые попытки сепаратистов расширить их территорию - в направлении Мариуполя, или еще где-то - ЕС и США встретят дальнейшими ощутимыми санкциями", - сказал британский премьер.