НАБУ допросит журналистов по делу о хищениях в "Укроборонпроме"

По словам директора НАБУ, журналисты по этому делу пока не были допрошены, и оригиналов переписки сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря у журналистов нет.

НАБУ допросит журналистов проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом" по делу о хищениях в государственном концерне "Укроборонпром".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

"Я не исключаю, что детективы сейчас параллельно с тем, как проводятся обыски, будут готовить постановление об истребовании дела (в ГПУ - УНИАН), у нас его нет и будет ли, я тоже не уверен", - предположил он.

По словам Сытника, в тех производствах, которые передавались НАБУ, в том числе и из прокуратуры, "достаточных оснований для объявления подозрения господину Гладковскому не было".

По его словам, журналисты по этому делу пока не были допрошены. Сытник отметил, что оригиналов переписки сына экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря у журналистов нет.

"Для того чтобы максимально отработать этот вопрос, в производство нужно включить оригинал носителей (переписки - УНИАН)", - добавил директор НАБУ.

"Также нужно допросить журналистов по поводу того, каким образом они получили информацию в рамках закона, ведь журналисты могут и не раскрывать свои источники. Что захотят журналисты, воспользовавшись своим законным правом (сообщить следствию - УНИАН) - так мы и зафиксируем", - резюмировал Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом, группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск к журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.