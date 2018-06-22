Информационная паутина Кремля

Увеличение ассигнований ресурсам Russia Today и «Россия сегодня» лишь подтверждает желание РФ закрепить влияние на международной информационной арене.

Анализ политики РФ в информационной сфере показывает, что Кремлёвская верхушка готова тратить астрономические суммы на улучшение собственного имиджа и продвижение своих идей, ориентируясь далеко не одну лишь русскоговорящую аудиторию.

В конце 2014 года было заявлено о начале работы российского государственного мультимедийно-информационного агентства «Спутник». На государственном уровне было принято решение в 2015 году начать трансляцию передач на 30 языках в 34 государствах мира. Планируется открыть редакции в 25 зарубежных городах, среди которых – Хельсинки, Каире и Рио-де-Жанейро. Интересно, что «голос Кремля» Дмитрий Киселев, комментируя создание «Спутника» заявил, что он «рассчитан на людей, которые устали от односторонней враждебной пропаганды и нуждаются в альтернативном взгляде».

В начале 2015 года появились сообщения о том, что в 2015-2017 годах РФ увеличит финансирование главных рупоров Кремлёвской пропаганды Russia Today и «Россия сегодня» на 23 миллиарда рублей с 45,7 млрд. рублей бюджетных средств до 69 млрд. рублей (больше чем 1 миллиард долларов США).

Чтобы никто не усомнился в том, что увеличение финансирования является плановым мероприятием и никак не связано с информационной войной, которую РФ объявила всему миру, было также объявлено, что финансирование будет осуществлено в рамках государственной программы «Информационное общество». Статья Программы «Участие России в международном информационном обмене» как нельзя лучше подходит под глобальную информационную пропаганду, в которую превратилась работа российских СМИ в 2014 году.

Государственная программа РФ: от «Информационного общества» к информационной агрессии

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» была принята распоряжением Правительства России еще в 2010 году. Целью программы стало повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. Программа изначально была поделена на два этапа: с 2011 по 2014 год и с 2010 по 2015 год. Ответственным исполнителем программы определено Министерство связи и массовых коммуникаций, а среди участников программы значатся Министерство внутренних дел, Министерство обороны, а также Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны Российской Федерации

Первый этап программы полностью провалился и остался лишь на бумаге. В 2011 году были проведены лишь подготовительные мероприятия, да и 2012-2013 годах Министерство связи и массовых коммуникаций толком не занималось координацией деятельности по программе, и она была реализована лишь на 1.1%.

Тогда, Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных в том, что Программа «замерла». Виновных наказали – последовали увольнения чиновников и пересмотр подходов к реализации Программы. Именно в этот период РФ развернула информационную войну, а имплементация положений Программы стала удачным прикрытием для перенаправления ассигнований из госбюджета на информационную пропаганду.

Эффективность работы Программы будет оценена по показателям аудитории телеканала Russia Today, общему количеству часов вещания международного информационного агентства «Россия сегодня» в сутки на зарубежную аудиторию, а также цитируемости в иностранных СМИ.

Объять необъятное

В 2015 году объем вещания Russia Today должен составить 135 часов в сутки против 94 часов в 2014 году, а к 2020 году достигнуть 166 часов. Что касается цитируемости материалов МИА «Россия сегодня» в зарубежных СМИ, то в 2015 году этот показатель предполагается увеличить почти вдвое по сравнению с 2014 годом – до 13,5 тыс. процитированных сообщений, а к 2020 году – до 16,6 тыс.

Сотрудничество с американской компанией Ketchum, которое началось в 2006 году, было вполне обосновано – оно должно было стать залогом успешного продвижения российских идей в мировые массы. Будучи одной из старейших компаний, которая более 90 лет работает в сфере коммуникаций и связей с общественностью, Ketchum может похвастаться такими клиентами как Time Warner, Disney, Fedex.

Лоббисты GPlus Europe, дочерняя компания Ketchum, специализировались на подборе бывших чиновников ЕС и именитых журналистов, которые бы выступали в защиту идей и интересов Кремлёвской верхушки в Европе и США. Именно они стали одним из наиболее ценных инструментов, используемых российским правительством в попытках создания образа РФ как надёжного и перспективного партнера.

По данным издания Форбс что один из крупных российских клиентов компании - концерн «Газпром» - уже прекратил с ней сотрудничество, и не исключено, что его примеру последует и официальный Кремль. Уже сегодня американская компания сократила число сотрудников, работающих с Россией, с 36 до 10.

В целом, это неудивительно, ведь ввиду нынешней внешней политики, проводимой РФ, сложно представить, чтобы традиционный пиар, пусть даже от такого профи как Ketchum принесет Кремлю желаемые результаты. Тем не менее, Москва на этом точно не остановится. Наоборот, уже сейчас, вероятно, изыскиваются новые формы продвижения собственных интересов за рубеж, ведется поиск новых партнеров.

Российские препятствия на пути украино-американского диалога

Пророссийское лобби в Конгрессе США изо всех сил пытается противодействовать конструктивным сдвигам в развитии украино-американских отношений, особенно в контексте предоставления Соединенными Штатами конкретной помощи нашей стране. По данным The Washington Post депутат Палаты представителей Конгресса США, председатель подкомитета Палаты представителей республиканец Дана Рорабахер – давний симпатик Владимира Путина. В недавней публикации продемонстрировано, что несомненное лоббирование интересов Кремлёвской верхушки нашло своё отображение, в частности, во время слушания по вопросам украинского кризиса перед подкомитетом по Европе, Евразии и возникающим угрозам 29 июля минувшего года. Тогда Рорабахер выбрал в качестве эксперта для этого слушания Энтони Сэлвиа. Сэлвиа – исполнительный директор НКО Американского института в Украине (American Institute in Ukraine), а по совметительству также директор пиар-компании Global Strategic Communications Group. Именно эта компания с 2005 года лоббировала интересы руководства партии «Родина», которую тогда возглавлял Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ.

Читайте такжеThe Guardian: Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих новых угроз самая актуальная? Столь специфический выбор «специалиста», который должен был прокомментировать ситуацию в Украине в Конгрессе, с большой долей вероятности являлось пожеланием российских друзей американца. Определенно, это всего лишь один эпизод кропотливой работы, которую продолжают вести руки и голос Кремля в среде зарубежных правящих элит.

Недавно озвученные планы ЕС по созданию «контрпропагандистского» канала, вещающего на русскоязычную аудиторию в государствах «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) и странах ЕС выглядят достойной реакцией на развитие российской информационной паутины. Тот факт, что МИД РФ раскритиковал планы создания канала, как такого, что не соответствует принципам свободы слова, говорит о том, что подобный шаг воспринимается в Москве как вызов, на который необходимо реагировать.

Максимум правдивой информации про особенности внешней политики РФ однозначно усложнит проведение PR кампаний, направленных на поддержание позитивного имиджа России. Вопрос о том, как далеко может зайти РФ в своём незримом присутствии в госорганах США и Европы, используя лоббистские структуры, всё еще открыт, но создается впечатление, что, подобно змее, поедающей собственный хвост, становится все более и более трудно обеспечивать достойный PR из-за наростающей и уже практически неприкрытой агрессии по отношению к Украине. Видимо, акценты будут делаться на лоббирование интересов путем давления на большой международный бизнес, а также переключение внимания европейской аудитории от своих безобразий на востоке Украины и в Крыму на другие проблемы. Сложно ли Кремлю придумать очередную проблему? Нисколько.

Александра Засморжук