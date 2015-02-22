68% россиян считают, что на Россию могут напасть - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром", пишет Украинская правда.

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Респондентам был задан вопрос "Как вы думаете, существует ли сейчас военная угроза России со стороны других стран?".

Утвердительно на этот вопрос ответили 68% россиян. Для сравнения – в 2013 году так считал 51% россиян.

При этом 82% жителей России не сомневаются, что армия РФ "способна защитить Россию".

Вместе с тем 50% россиян высказались за сохранение всеобщей воинской обязанности и призыва, за переход армии на контракт – 37%, еще 13% затруднились с ответом.

Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.