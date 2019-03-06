"Главу" оккупированного Крыма Аксенова могут "снять" из-за украинского паспорта - правозащитница

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов не отказывался от украинского гражданства, ведь для этого он должен написать официальное заявление об этом в компетентные органы Украины.

У главаря временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова есть украинский паспорт. То, что Кремль запланировал проверку гражданства жителей Крыма, является одним из способов устранения его с должности "руководителя" региона.

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Такое убеждение высказала координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, передает «Обозреватель». Она уверена, что такие же паспорта сохранили и другие "чиновники", – многие из них уезжают на Запад.

"Между Кремлем и местной "элитой" давно есть столкновения относительно Аксенова – он имеет множество проблем. Ходят слухи, что его хотят снять, поэтому запланировали проверку паспортов в Крыму. На территории РФ сокрытие второго гражданства – это уголовная статья, которая существует где-то пять лет. Вообще ее специально ввели в российском законодательстве, чтобы обуздать крымчан, запугать их, чтобы они не проявляли свою украинскую идентичность", – сказала она.

Правозащитница также отметила, что Аксенов не отказывался от украинского гражданства, ведь для этого он должен написать официальное заявление об этом в компетентные органы Украины. Она добавила, что это касается и Натальи Поклонской. "Рано или поздно эти предатели предстанут перед судом в Украине", – добавила Ташева.