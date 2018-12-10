Аксенов признался, что псковские десантники помогли оккупировать Крым
Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов провел встречу с мэром города Пскова Иваном Цецерским, во время которой поблагодарил российских военных за помощь при аннексии полуострова.
Скриншот сообщения Цецерского о разговоре с Аксеновым опубликовало в Facebook российское издание "МК в Пскове".
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Цецерский разместил свою фотографию с Аксеновым, под которой написал, что тот "еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по воссоединению Крыма с Россией".
"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", – отметили в "Московском комсомольце".
Публикация с Аксеновым на странице Цецерского в Facebook была удалена.
Также похожее сообщение было размещено в Instagram Цецерского, сообщает TJournal. Однако позже оно также была откорректирована и слова о «благодарности» были удалены.
Как сообщал УНИАН, ранеегенерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, назвал российских генералов, среди которых - Александр Галкин и Андрей Сердюков и ряд подразделений армии РФ, которые в 2014 году захватывали Крым.
По его словам, в оккупации полуострова принимал участие 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который входит в состав псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии.