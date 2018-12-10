Аксенов признался, что псковские десантники помогли оккупировать Крым

Мэр российского города Пскова Иван Цецерский сообщил, что "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов поблагодарил псковских десантников за "умелые действия" весной 2014 года.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов провел встречу с мэром города Пскова Иваном Цецерским, во время которой поблагодарил российских военных за помощь при аннексии полуострова.

Скриншот сообщения Цецерского о разговоре с Аксеновым опубликовало в Facebook российское издание "МК в Пскове".

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Цецерский разместил свою фотографию с Аксеновым, под которой написал, что тот "еще раз поблагодарил псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по воссоединению Крыма с Россией".

"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", – отметили в "Московском комсомольце".

Публикация с Аксеновым на странице Цецерского в Facebook была удалена.

Также похожее сообщение было размещено в Instagram Цецерского, сообщает TJournal. Однако позже оно также была откорректирована и слова о «благодарности» были удалены.

Как сообщал УНИАН, ранеегенерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года исполнял обязанности министра обороны, назвал российских генералов, среди которых - Александр Галкин и Андрей Сердюков и ряд подразделений армии РФ, которые в 2014 году захватывали Крым.

По его словам, в оккупации полуострова принимал участие 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который входит в состав псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии.