Дела по оборудкам Гладковского давно "пылятся" в судах – журналисты (видео)

Об этих уголовных производствах все бы забыли, если бы не резонансное расследование "Наших грошей" и выборы.

Военная прокуратура еще несколько лет назад передала в суды пять уголовных производств о коррупционных оборудках экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и его окружения, однако их рассмотрение так и не продвинулось вперед.

Читайте такжеПрезидент, который зарабатывает на войне

Об этом говорится в сюжете программы «Гроши». Отмечается, что первый заместитель СНБО, которого журналисты обвинили в обворовывании армии, все же был уволен. Хотя буквально неделю назад сторонники президента рассказывали всем, что расследования о коррупции в армии, где главную роль играет Гладковский, – заказ Путина.

При этом, журналисты рассказывали об оборудках Гладковского в течение нескольких последних лет.

Тем временем, журналисты подлили масла в огонь». "Наши гроши" показали, как Гладковский и его сын с подельниками обогащаются на поставках высотомеров для армии. Их цена из-за оборудок возрастает в 5 раз. То, что стоило 120 тысяч долларов, дельцы продали украинской армии за 580 тысяч. Коррупционную сверхприбыль поделили.

Об этой и многих других грязных оборудках сына Гладковского правоохранители на самом деле давно знали. Однако уголовные производства по этим фактам до сих пор пылятся в судах.

Об этих делах, как отмечается, все бы забыли, если бы не резонансное расследование «Наших грошей», и выборы, во время которых отмалчиваться уже невозможно.

Как сообщал УНИАН, 4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бігусом" обнародовал новую часть расследования в отношении закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

В журналистских материалах говорится о том, что в 2016-2017 годах высотомеры стоимостью около 85 тыс. долларов США при посредничестве сына Игоря Гладковского и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял Букин, примерно за 580 тыс. долларов.

Авторы расследования утверждают, что при закупке высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана Гладковский-старший и Букин получали минимум 30 и 10 тыс. долларов США "отката".